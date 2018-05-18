В Карелии зарегистрировано уже 14 лесных пожаров

Это меньше, чем в среднем за последние пять лет.

В 2018 году пожарные республики тратят в среднем семь часов на ликвидацию одного лесного пожара, сообщают в Минприроды региона.

На территории Карелии в течение данного пожароопасного сезона зарегистрировано 14 лесных пожаров, по статистике за 17 мая. В среднем за последние пять лет в аналогичный период происходило 37 пожаров.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".