В Карелии завершились съемки художественного фильма

Фильм "Подарок Деда Мороза" снимался в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Олонце, сообщили в Минкультуры Карелии.

В Карелии вместе на съемочной площадке собрались победители народного детского кастинга, проходившего в разных городах России и СНГ. Участие в массовых сценах принимали жители Олонца.

Киноновелла "Подарок Деда Мороза" – заключительная часть трилогии "Счастье в конверте". Первые два фильма трилогии называются "Время последних романтиков" и "Зойка-кабан".

Новелла "Подарок Деда Мороза" знакомит зрителей с дедом Василием (Ефим Каменецкий), ветераном, героем-танкистом, который воспитывает своего семилетнего внука Севу (Федор Лещёв), чьи родители погибли в автокатастрофе. Накануне Нового года Деду Василию попалось на глаза письмо Севы Деду Морозу. Мальчик попросил подарок, который Дед Василий не сможет ему купить. И перед дедушкой стоит сложная задача – сохранить детские мечты и не убить веру в сказку.

Автор сценария – Евгений Бедарев (фильмы "В ожидании чуда", "Тариф "Новогодний", "Пока цветет папоротник", "Новогодние сваты", "Шуберт").

Премьера фильма состоится в октябре этого года. На большом экране его планируют показать и в Карелии.