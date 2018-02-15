В Карелии землю могут отобрать у любого собственника

Земли, предназначенные для сельскохозяйственных нужд, могут быть изъяты у всех видов правообладателей: как у юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств и обычных дачников, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии.

Сегодня на пресс-конференции Любовь Иевлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Карелии, рассказала, у кого в Карелии и по какой причине могут быть изъяты земли сельхозначения и кому они потом достанутся.

Любовь Иевлева курирует вопросы земельного надзора, конкретно земли сельскохозяйственного назначения, то есть те, которые находятся за границей населенных пунктов и предназначены для использования сельхознужд: растениеводства, животноводства, личного подсобного хозяйства, полеводства.

По словам замруководителя надзорного ведомства, если собственник в течение 3 лет и более не ведет на своем участке никаких сельхозработ, то землю у него могут изъять.

"Изъятию подлежат земли, на которых выявлены нарушения, повлекшие за собой снижение плодородия, или произошло загрязнение, или вовсе не используются более 3 лет, - пояснила Любовь Иевлева. – Земли могут быть изъяты у всех видов правообладателей: как у юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств".

По данным управления Россельхознадзора по Карелии, в 2017 году проведено 275 контрольно-надзорных мероприятий, в результате установлено 117 гектаров неиспользуемых земель, собственники которых привлечены к ответственности.

По словам Иевлевой, из 117 гектаров заброшенных земель изъять по суду удалось лишь участок площадью 2,66 га в Пряжинском районе.

Изъятые участки, как пояснили в ведомстве, выставляют на торги, а если их никто не купит, то их предлагают приобрести муниципалитету, на территории которого и были выявлены заброшенные земли. В случае отказа муниципалитетов участок автоматически уходит в казну региона, который впоследствии может использовать его по своему усмотрению.

Любовь Иевлева предупредила, что избежать изъятия сельхозземли возможно в том случае, если использовать его по назначению.