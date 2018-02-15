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Новости. Общество
14:32, 15 Февраля 2018

В Карелии землю могут отобрать у любого собственника

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Земли, предназначенные для сельскохозяйственных нужд, могут быть изъяты у всех видов правообладателей: как у юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств и обычных дачников, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии.

Сегодня на пресс-конференции Любовь Иевлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Карелии, рассказала, у кого в Карелии и по какой причине могут быть изъяты земли сельхозначения и кому они потом достанутся.

Любовь Иевлева курирует вопросы земельного надзора, конкретно земли сельскохозяйственного назначения, то есть те, которые находятся за границей населенных пунктов и предназначены для использования сельхознужд: растениеводства, животноводства, личного подсобного хозяйства, полеводства.

По словам замруководителя надзорного ведомства, если собственник в течение 3 лет и более не ведет на своем участке никаких сельхозработ, то землю у него могут изъять.

"Изъятию подлежат земли, на которых выявлены нарушения, повлекшие за собой снижение плодородия, или произошло загрязнение, или вовсе не используются более 3 лет, - пояснила Любовь Иевлева. – Земли могут быть изъяты у всех видов правообладателей: как у юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств".

По данным управления Россельхознадзора по Карелии, в 2017 году проведено 275 контрольно-надзорных мероприятий, в результате установлено 117 гектаров неиспользуемых земель, собственники которых привлечены к ответственности.

По словам Иевлевой, из 117 гектаров заброшенных земель изъять по суду удалось лишь участок площадью 2,66 га в Пряжинском районе.

Изъятые участки, как пояснили в ведомстве, выставляют на торги, а если их никто не купит, то их предлагают приобрести муниципалитету, на территории которого и были выявлены заброшенные земли. В случае отказа муниципалитетов участок автоматически уходит в казну региона, который впоследствии может использовать его по своему усмотрению.

Любовь Иевлева предупредила, что избежать изъятия сельхозземли возможно в том случае, если использовать его по назначению.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-02-15 17:00:28
Зато у нелюбого не отберут.
YellowSubmarine
2018-02-15 17:20:51
Неравнодушный, унелюбОго или нелЮбого?!
Велик и могуч родной язык. Даже ударение имеет значение!
Извините!!!
Беня
2018-02-15 16:40:01
Сперва отберут, потом продадут, потом снова отберут и опять продадут. Потому шо частная собственность это святое :)
Горожанин
2018-02-15 16:04:42
Со всех сельхозугодий бывшего совхоза "Маяк" теперь снесут построенные особняки! Ну разве так можно издеваться над крестьянами?
David
2018-02-15 15:40:19
То есть " де -факто" частной собственности НЕТ! Совок forever!
циник
2018-02-15 14:47:40
И это правильно. В октябре 1917г большевики отдали землю крестьянам. В 1991 выяснилось, что она им нахрен не нужна, они видишь ли, за джинсы и жувачку пошли скакать на площадях. Сейчас эти "крестьяне" сидят жопой на ней и ждут, кто из буржуев больше за нее даст. Дебилы, мля. Смотрите не продешевите, уроды! Вернется земля народу, обязательно вернется! Малой ли кровью, большой ли, но обязательно вернется. Вы буржуи, не особо начинайте застраиваться, хе-хе-хе...
Беня
2018-02-15 16:43:25
В октябре 1917г большевики отдали землю крестьянам :)
циник, отсыпь нам дебилам чего куришь, не жадничай :)
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