В Карелии женщина и подросток попали под колеса на пешеходных переходах

В пятницу, 4 октября, водители совершили два наезда на пешеходов в вечернее время.

Происшествия случились в одно и то же время в разных точках Карелии. Один из водителей скрылся.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, в 20-30 в Петрозаводске на улице Промышленная 8, 42-летняя водитель автомобиля Ford Focus совершила наезд на 59 летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирована.

В 20-30 в поселке Надвоицы Сегежского района на улице Ленина 10, неустановленный водитель совершил наезд на 16-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места аварии скрылся. В результате ДТП пешеход получила ушибы. Подросток был доставлен бригадой скорой помощи в Сегежскую больницу. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводятся оперативно-розыскные мероприятия.