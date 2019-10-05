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Новости. Происшествия
11:14, 05 Октября 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии женщина и подросток попали под колеса на пешеходных переходах

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В пятницу, 4 октября, водители совершили два наезда на пешеходов в вечернее время.

Происшествия случились в одно и то же время в разных точках Карелии. Один из водителей скрылся.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, в 20-30 в Петрозаводске на улице Промышленная 8, 42-летняя водитель автомобиля Ford Focus совершила наезд на 59 летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирована.

В 20-30 в поселке Надвоицы Сегежского района на улице Ленина 10, неустановленный водитель совершил наезд на 16-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места аварии скрылся. В результате ДТП пешеход получила ушибы. Подросток был доставлен бригадой скорой помощи в Сегежскую больницу. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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