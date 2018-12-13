В Карелии женщина нашла у себя на участке боеприпасы

Сотрудники ОМОН уничтожили найденные советские гранаты, сообщили в Росгвардии Карелии.

В дежурную часть Управления Росгвардии поступила информация о том, что в Суоярви местная жительница при проведении хозяйственных работ на своём участке у сарая обнаружила предметы, похожие на гранаты.



Взрывотехники, обследовав опасные находки, установили, что это – три советские ручные гранаты Дьяконова образца 1933 года (РГД-33) без запалов.

Все найденные боеприпасы были уничтожены.