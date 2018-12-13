В Карелии женщина нашла у себя на участке боеприпасы

Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники ОМОН уничтожили найденные советские гранаты, сообщили в Росгвардии Карелии.
В дежурную часть Управления Росгвардии поступила информация о том, что в Суоярви местная жительница при проведении хозяйственных работ на своём участке у сарая обнаружила предметы, похожие на гранаты.
Взрывотехники, обследовав опасные находки, установили, что это – три советские ручные гранаты Дьяконова образца 1933 года (РГД-33) без запалов.
Все найденные боеприпасы были уничтожены.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
06.12.2018, 10:26
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
Сегодня 11:41
Капитал
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь.
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
Чтиво
12.12.2018 13:43
Личное мнение
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
07.12.2018 15:50
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
Медиа
10.12.2018 10:39
Комментарии