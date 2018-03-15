В Карелии женщина оплатила кредит чужими деньгами

Жительница Кеми воспользовалась средствами сожителя.

В дежурную часть полиции Кемского района поступило заявление от 70-летнего местного жителя, рассказали в МВД Карелии. Он сообщил, что с его банковской карты похищены 7 500 рублей. Кто и как мог совершить кражу, пенсионер не знал.

Вскоре полицейские выяснили, что денежные средства с карты заявителя были переведены через мобильный банк на счет местной жительницы. Она же сообщила, что полученный перевод сразу же перечислила на счет подруги, которая заранее об этом попросила. Оказалось, что женщина, попросившая об услуге, уже некоторое время проживает совместно с потерпевшим.

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания. Она рассказала, что два месяца назад подключила к своему телефону мобильное приложение, привязанное к банковской карте потерпевшего. В начале марта ей необходимо было оплатить кредит, но денег не было, и тогда она решила воспользоваться денежными средствами сожителя. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантка обязуется возместить причиненный материальный ущерб.