В Карелии женщина с криминальным прошлым обчистила карту подруги

В полицию обратилась 51-летняя жительница Лоухского района с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Гражданка сообщила, что с её банковской карты похищено 28 тысяч рублей. Она упомянула, что некоторое время назад была в гостях и дала знакомой карту с пин-кодом, чтобы та сходила в магазин. Приятельница карту вернула, однако через пару дней заявительница обнаружила пропажу денежных средств.

Полиция задержала подозреваемую, 38-летнюю местную жительницу. По версии следствия, в тот день она расплатилась картой приятельницы в магазине, а позднее обратила внимание на смс, в котором был указан остаток по счету. Воспользовавшись тем, что хозяйка сбережений задремала, подозреваемая взяла её банковскую карту и телефон.

Гражданка с помощью смс перевела на свой счет 8 тысяч рублей, а после зарегистрировала карту в интернет-приложении банка и перечислила себе еще 20 000 рублей. Затем она вернула гаджет и карту на место. Похищенные средства ранее судимая жительница Карелии потратила на продукты и спиртные напитки.

На женщину завели уголовное дело.