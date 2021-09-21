В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа

В Сегеже возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней женщины за совершение убийства, сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел 20 сентября. В этот день возле дома № 8А по улице Антикайнена в Сегеже был обнаружен труп женщины.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что в квартире дома № 8 А произошла ссора двух женщин, в результате которой одна умышленно столкнула потерпевшую с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже. При падении жертва получила травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам доследственной проверки в отношении 42-летней местной жительницы следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следком Карелии начал проверку по факту падения девочки со второго этажа школы искусств в Кондопоге.