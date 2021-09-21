Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа

Новости. Криминал
17:10, 24 Сентября 2021
фото: © ianed.ru

Новости партнеров

В Сегеже возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней женщины за совершение убийства, сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел 20 сентября.  В этот день возле дома № 8А по улице Антикайнена в Сегеже был обнаружен труп женщины.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что в квартире дома № 8 А произошла ссора двух женщин, в результате которой одна умышленно столкнула потерпевшую с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже. При падении жертва получила травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам доследственной проверки в отношении 42-летней местной жительницы следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следком Карелии начал проверку по факту падения девочки со второго этажа школы искусств в Кондопоге.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска
20.09.2021, 12:18
Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»