Следком Карелии начал проверку по факту падения девочки со второго этажа школы искусств в Кондопоге

В школе искусств в Кондопоге 9-летняя девочка выпала из окна и была госпитализирована с травмами, инцидент проверяют следователи, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии проводит проверку сведений, выявленных в СМИ, по факту падения несовершеннолетнего ребенка.

По предварительным данным, 14 сентября произошло падение учащейся школы искусств города Кондопога из окна 2 этажа, в результате которого ребенок получил различные травмы, был госпитализирован.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют следователи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пострадавшая девочка находится в детской республиканской больнице в состоянии средней тяжести.