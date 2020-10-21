Женщина в Карелии убила знакомого одним ударом пятки в живот

В Лоухском районе женщина пнула пьяного знакомого, и он умер, сообщили в пресс-службе Лоухского районного суда.

Лоухский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В судебном заседании установлено, что женщина вместе со знакомым находилась в комнате, и она, недовольная тем, что он снова выпил спиртное, ударила его пяткой в живот.

Тупая травма живота стала причиной смерти несчастного.

В суде женщина свою вину не признала, сказав, что не желала смерти мужчине, считала свои действия неосторожными.

В связи с отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих умысел подсудимой, суд переквалифицировал действия женщины - причинение смерти по неосторожности.



Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год, с возложением обязанностей и ограничений.

Также судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с подсудимой взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.