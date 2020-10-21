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Женщина в Карелии убила знакомого одним ударом пятки в живот

Новости. Общество
16:47, 22 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Лоухском районе женщина пнула пьяного знакомого, и он умер, сообщили в пресс-службе Лоухского районного суда.

Лоухский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В судебном заседании установлено, что женщина вместе со знакомым находилась в комнате, и она, недовольная тем, что он снова выпил спиртное, ударила его пяткой в живот.

Тупая травма живота стала причиной смерти несчастного.

В суде женщина свою вину не признала, сказав, что не желала смерти мужчине, считала свои действия неосторожными.

В связи с отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих умысел подсудимой, суд переквалифицировал действия женщины - причинение смерти по неосторожности.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год, с возложением обязанностей и ограничений.

Также судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с подсудимой взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-22 17:45:29
Самобытная.
однозначно
2020-10-22 17:24:06
Это с ейных слов. Так называемому историку и исследователю сталинских репрессий /педофилу под прикрытием/ тоже сначала поверили и даже отпустили, но был задержан при попытке бегства в Польшу. О чем было подробно освещено в средствах массовой информации.
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