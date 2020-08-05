В Карелии женщина соврала про изнасилование и сама рискует оказаться за решеткой

Жительница Карелии ввела в заблуждение следователей своим рассказом об изнасиловании, которого не было, после чего сама оказалась фигуранткой уголовного дела.

В Калевальском районе женщина подозревается в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления: возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт карельского Следкома.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая обратилась с заявлением об ее изнасиловании мужчиной. В ходе проведения проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершении в отношении нее преступления. Однако следователи установили, что никакого преступления в отношении подозреваемой совершено не было, а заявление об изнасиловании она написала, преследуя личные интересы.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того подозреваемой будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает Следком.

Ранее сообщалось, что в поселке Карелии юноша зашел в чужую квартиру, где избил женщину и попытался ее изнасиловать.