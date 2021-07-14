В Карелии женщина спасла утонувшего человека

Свидетели вытащили из воды, а жительница Надвоиц откачала утонувшего молодого человека.

Руководитель сегежского подразделения комплексного центра социального обслуживания населения рассказала о том, как соцработник из поселка Надвоицы, Алевтина Судакова, спасла человека. Новость появилась в паблике подразделения.

Молодая женщина живет и работает в Надвоицах, на тот момент она находилась в отпуске. С 18-летним сыном Олегом и невесткой Аленой она поехала за морошкой.

Заглянув на обратном пути к водоему, заметила в отдалении барахтающуюся в воде фигуру и слабые крики — человек захлебывался, махал руками и звал на помощь. Женщина закричала: «Человек тонет!», но малочисленные люди на берегу не реагировали на крики. Вдруг из-за грузовой машины вышел молодой человек — как потом выяснилось, друг тонущего парня. Он бросился в воду, доплыл до него и потянул к берегу.

Местные здесь не купаются — знают, какое в этом месте страшное илистое дно. Купаться нельзя — затягивает. А командировочные молодые ребята, приехавшие на работу на местное предприятие, видимо, не знали особенностей водоема.

Быстро стало понятно, что парням не выбраться — затягивает обоих. Тогда на помощь к ребятам поплыл сын Алевтины Олег. Уже вдвоем они пытались спасти тонущего. Женщина видела, как выбиваются из сил ее сын и второй парень.

«Любая мать бросится на помощь своему ребенку, вот и я поплыла к ним, — рассказывает Алевтина — я очень быстро почувствовала, как меня засасывает тина. Сын, увидев мои намерения, закричал, захлебываясь водой, чтобы я не смела плыть к ним».

Женщина снова стала кричать и звать на помощь, срывая голос. К воде побежал мужчина, мывший автомобиль, и уже втроем они вытащили тонувшего.

Парень уже не дышал, и тогда Алевтина Олеговна стала делать ему массаж сердца.

«Конечно, со стороны я видела, как это делают другие, но сама не делала никогда», — вспоминает она.

Когда у Алевтины уже не было сил, на помощь пришла Алена. Так вдвоем, сменяя друг друга, они спасали молодого человека. Через какое время он закашлял и стал дышать.

В тот же вечер молодой человек нашел всех, кто ему подарил второе рождение, — Алевтину, её сына, невестку и того третьего мужчину, который помогал выбраться из воды, чтобы поблагодарить. Сейчас все, к счастью, чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее в Кеми местная жительница вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку.