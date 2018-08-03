В Карелии женщина стала фигурантом уголовного дела из-за найденного на улице пакета

В Кондопоге 42-летняя женщина заметила на улице чужой пакет с вещами и забрала себе, возбуждено уголовное дело.

В полицию Кондопоги обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее украли пакет с личными вещами. В пакете находились сумка, кошелек с деньгами, ключи и мобильный телефон. Ущерб превысил 6 тысяч рублей.

Каким образом пенсионерка лишилась пакета, объяснили в республиканском МВД:

"Пожилая женщина собралась поехать по делам вместе со своим родственником. Ожидая, когда тот подъедет на машине, заявительница вышла из дома и поставила пакет на тротуар. Вскоре она увидела соседей и подошла к ним поговорить, оставив вещи на прежнем месте в зоне видимости. В какой-то момент женщина увлеклась общением, а когда вновь обратила внимание на пакет, то его уже не было".

Полицейские пришли к выводу, что пакет украла 42-летняя женщина. Ее уже задержали.

"По словам задержанной, на улице она заметила пакет и забрала его. Телефон она успела сбыть, а деньги потратила на собственные нужды, остальные украденные вещи у нее изъяты. Став фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 158 УК РФ, подозреваемая находится на подписке о невыезде", - заключили в министерстве.