В Карелии женщина ушла за грибами в лес пять дней назад и до сих пор не вернулась

Волонтеры просят помочь найти 64-летнюю жительницу Олонецкого района, которая пропала 21 сентября.

Объявление о розыске 64-летней жительницы деревни Тигвера Зинаиды Н. опубликовано в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Карелии. 21 сентября женщина ушла в лес и не вернулась.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.

Была одета: неизвестно.

Волонтеры ждут помощи в поиске пропавшей.