В Карелии женщина ушла за грибами в лес пять дней назад и до сих пор не вернулась

Волонтеры просят помочь найти 64-летнюю жительницу Олонецкого района, которая пропала 21 сентября.
Объявление о розыске 64-летней жительницы деревни Тигвера Зинаиды Н. опубликовано в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Карелии. 21 сентября женщина ушла в лес и не вернулась.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.
Была одета: неизвестно.
Волонтеры ждут помощи в поиске пропавшей.
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