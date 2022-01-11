В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма

Прокуратура Медвежьегорского района разобралась в нарушениях жилищного законодательства и восстановила права жильцов.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности районной администрации.

В декабре по решению Совета Медвежьегорского района в соответствии с требованием законодательства жильцы аварийных, подлежащих сносу домов были освобождены от платы за социальный найм жилья.

Несмотря на это, указанная плата продолжала начисляться.

Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в местную администрацию. В результате жителям 33 домов был сделан перерасчет платы.

Сотрудника администрации, ответственного за нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности.