В Карелии житель Кеми приехал в Беломорск и обматерил всех в магазине

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мешавшего работе магазина гражданина, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В Беломорске вечером 12 июня помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась персоналу одного из сетевых магазинов.

Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что нажать кнопку тревожной сигнализации работников торгового заведения вынудило неадекватное поведение одного из посетителей, который выкрикивал в адрес персонала магазина и его посетителей нецензурные слова.

Сотрудникам вневедомственной охраны пришлось задержать дебошира. Им оказался 45-летний житель Кеми. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит штраф за мелкое хулиганство.