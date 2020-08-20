В Карелии жители Кеми показали, как дорожники разворотили их город и уехали (ВИДЕО)

Жители Кеми сняли фильм о том, как город живет с разрушенными дорогами, а чиновники все обещают их отремонтировать, но чуда не происходит.

В Сети жители Кеми выложили фильм о разбитых дорогах своего города, которые уже год выглядят так, как будто их бомбили.

"Этот сюжет – яркий пример пустых обещаний и обмана, из-за которых состояние центральной дороги в нашем городе уже год хуже лесных дорог", – написали в комментарии авторы видео.

Также авторы видеосюжета сообщили, что еще 16 апреля 2019 года стало известно, что Кемь получит из дорожного фонда финансирование на ремонт дорог. Планировалось, что летом 2019 года в городе отремонтируют ул.Ленина и ул.Энергетиков, а также Пролетарский проспект.

"Летом в городе появились дорожные рабочие и техника, – говорится в видеоролике. – В это же время глава Кемской районной администрации Юрий Разумейчик ушел в отставку. Исполнять его обязанности назначили Екатерину Данильеву, в прошлом сотрудницу финансового управления. Вместе с главой города предпринимателем Денисом Поповым ей предстояло контролировать ход и качество дорожных работ".

Конкурс на ремонт дорог в Кеми выиграла компания "Севердорстрой", которая к концу лета 2019 года пришла в Кемь, сняла старый асфальт с основной магистрали города – проспекта Пролетарского, а в сентябре, несмотря на хорошую сухую погоду, работы не продолжила и куда-то пропала. Развороченная дорога через некоторое время превратилась в ужас автомобилистов и пешеходов.

"Осенью, в октябре, на аукционе выбрали нового подрядчика, – сообщается в видеозаписи. – Им стало Лоухское ДРСУ. Подрядчик приехал, навез щебня, разровнял дорогу грейдером и закончил работы. А 25 октября Парфенчиков сказал, что погодные условия помешали подрядчику исполнить договор и ремонт перенесен на следующий год".

Планировалось, что в весенне-летний период 2020 года подрядчик положит асфальт на шести улицах – Ленина, Энергетиков, Мосорина, Каменева, Октябрьской и Пролетарском проспекте.

"22 мая 2020 года во время прямой линии министр транспорта Карелии Сергей Щебекин сообщил, что на ремонт дорог в Кеми выделено 50 млн рублей. Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации. Подрядчик уже определен. К концу сезона дороги будут сделаны", – напомнили авторы видеоролика выступление Щебекина, отметив, правда, что чиновник так и не назвал даты проведения ремонта.

На момент создания фильма о дорогах Кеми – 20 июля – дороги северного города Карелии так и оставались в разбитом состоянии, а местные власти – мэр Кеми Денис Попов и глава районной администрации Дмитрий Петров – продолжали кормить местных жителей обещаниями.

"Подрядчики оставили город разбитым. Уже год город выглядит так, словно его нещадно бомбили. Страшно подумать, что испытывают врачи "скорой", перевозя тяжелых больных, как страдают пешеходы, мамы с колясками, жители близлежащих домов... – сказали в завершении видеосюжета авторы и задали единственный вопрос. – Когда в Кеми отремонтируют дороги?"

Напомним, что буквально 20 августа глава Карелии сообщил о начавшемся ремонте дороги в Кеми.