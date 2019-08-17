В Карелии знаменитый памятник деревянной архитектуры превращается в груду дров

В заонежской деревне Типиницы гниют под дождем и зарастают травой останки Варварьинской церкви из Яндомозера, которая почти на 120 лет старше кондопожского храма.

В 2015 году по решению министерства культуры России памятник был разобран на бревна и перевезен из нежилой деревни Яндомозеро, где он был возведен в середине XVII века, в Типиницы – для обеспечения большей сохранности после реставрации, на которую федеральные власти выделили свыше 34 миллионов рублей. Однако с тех пор на объекте сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", а уникальный деревянный памятник, по словам местных жителей, превращается в груду дров.

"Я с самого начала не ожидала от этой реставрации ничего хорошего, – рассказывает Надежда Акимова, возле дома которой в Типиницах складирована под открытым небом часть исторического материала объекта культурного наследия федерального значения. – Мы видели, как ее перевозили, теряя по дороге бревна, а потом их сложили на месте кладбища. Никто даже не поинтересовался у местных жителей, есть там могилы их близких или нет. У меня дома висят картины с Варварьинской церковью и нашей типиницкой церковью, на месте которой хотели собирать храм. Я на них смотрю и не знаю, увижу ли когда-нибудь эту церковь снова. Очень тяжело на это глядеть. Нам еще весной обещали, что проведут новый конкурс на реставрацию Варварьинской церкви, но прошло лето, а бревна так и лежат посреди деревни и гниют".

Подробнее о судьбе Варварьинской церкви читайте здесь.