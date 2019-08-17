Подписаться
Новости. Культура
16:36, 17 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

В Карелии знаменитый памятник деревянной архитектуры превращается в груду дров

Загрузка...

В заонежской деревне Типиницы гниют под дождем и зарастают травой останки Варварьинской церкви из Яндомозера, которая почти на 120 лет старше кондопожского храма.

В 2015 году по решению министерства культуры России памятник был разобран на бревна и перевезен из нежилой деревни Яндомозеро, где он был возведен в середине XVII века, в Типиницы – для обеспечения большей сохранности после реставрации, на которую федеральные власти выделили свыше 34 миллионов рублей. Однако с тех пор на объекте сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", а уникальный деревянный памятник, по словам местных жителей, превращается в груду дров.

"Я с самого начала не ожидала от этой реставрации ничего хорошего, – рассказывает Надежда Акимова, возле дома которой в Типиницах складирована под открытым небом часть исторического материала объекта культурного наследия федерального значения. – Мы видели, как ее перевозили, теряя по дороге бревна, а потом их сложили на месте кладбища. Никто даже не поинтересовался у местных жителей, есть там могилы их близких или нет. У меня дома висят картины с Варварьинской церковью и нашей типиницкой церковью, на месте которой хотели собирать храм. Я на них смотрю и не знаю, увижу ли когда-нибудь эту церковь снова. Очень тяжело на это глядеть. Нам еще весной обещали, что проведут новый конкурс на реставрацию Варварьинской церкви, но прошло лето, а бревна так и лежат посреди деревни и гниют".

Подробнее о судьбе Варварьинской церкви читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-17 16:56:34
"Прах ты и в прах возвратишься". Ветхий завет.
Абсолютное большинство людей не ходит поклоняться ни церковным храмам, ни языческим знакам. На дворе цифровой век.
К чему вы стремитесь?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"
12.08.2019, 13:06
Власти Петрозаводска прокомментировали расследование Мамонтова про дороги

Аналитика

16.08.2019 14:51
Обществоведение
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?" 4
Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.
Федеральный памятник превращается в дрова 5
15.08.2019 13:53
Можно нести любую чушь 7
15.08.2019 10:19
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 11
12.08.2019 15:54
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
Вся аналитика

Чтиво

15.08.2019 09:30
Личное мнение
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 6
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 12
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 15
06.08.2019 13:20
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
15.08.2019 15:25
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»