В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества

В Сегеже в канун Рождества пьяный мужчина насмерть забил прохожего.

Как рассказали в Следкоме Карелии, 26-летний житель Сегежи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 07 января 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в городе Сегежа, встретил ранее незнакомого мужчину, с которым у него произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый избил мужчину руками и ногами. С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.