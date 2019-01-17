Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
06:40, 17 Января 2019
фото: pixabay.com

В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества

Загрузка...

В Сегеже в канун Рождества пьяный мужчина насмерть забил прохожего.

Как рассказали в Следкоме Карелии, 26-летний житель Сегежи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 07 января 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в городе Сегежа, встретил ранее незнакомого мужчину, с которым у него произошел конфликт.  В ходе ссоры обвиняемый избил мужчину руками и ногами. С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений
2019-01-17 07:55:09
Есть всё ещё те, кто будет говорить, что синька не зло?
Fit G
2019-01-17 10:41:22
Евгений, Синька как вы выразились не зло, она в глотку сама нельеться. И поступки все совершает именно человек.
Евгений
2019-01-17 10:46:46
Fit G, под действием алкоголя многие и начинают вести себя подобным образом. Я уверен, будь нападающий трезвым, ничего бы не произошло.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
14.01.2019, 11:49
ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска
11.01.2019, 09:25
Сколько продлится непогода в Петрозаводске
15.01.2019, 14:42
Шопинг карельского чиновника попал на страницы финской газеты
14.01.2019, 10:15
Вот так полетали!
11.01.2019, 09:16
ВИДЕО: В Петрозаводске в ДТП пострадали три человека

Аналитика

16.01.2019 12:25
Капитал
"Бумажные" проекты 4
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было. 
Церковный налог как индикатор религиозности общества 13
14.01.2019 12:12
Вот так полетали! 9
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Вся аналитика

Чтиво

16.01.2019 16:00
Без политики
"Снился мне путь на Север" 1
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
Старый Новый год как праздник двоемыслия 13
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 9
09.01.2019 10:33
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»