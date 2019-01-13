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Новости. Погода
17:00, 13 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

В Карелию 14 января вернется метель

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О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 января будет облачно, ночью с прояснениями.

Утром и днем пройдет небольшой снег, слабая метель.
На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, утром и днем юго-восточный умеренный.

Ночью температура составит -8, -10, днем потеплеет до -2, -4 градусов.

В районах Карелии также будет облачно, ночью с прояснениями.

Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, утром и днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, днем на юго-западе местами сильный, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-восточный, восточный умеренный.

Ночная температура -8, -13, при прояснениях местами похолодает до -18, днем 0, -5, по северным районам -6,-11 градусов.

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