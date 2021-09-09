В Карелию 15 сентября нагрянут ночные заморозки

В республике в четверг будет относительно сухо, но прохладно, предупредили в карельском Гидрометцентре.

В столице Карелии в четверг установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер будет дуть северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем будет прохладно +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет составлять +1, +6°С, местами опустится до -1, -4°С, днем будет +7, +12°С.