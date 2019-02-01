В Карелию 2 февраля вновь придут холода

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О погоде на 2 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 2 февраля будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит -17,-19 градусов, днем потеплеет до -11.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью -15,-20 градусов. Местами опустится до -27, на юге – -7,-14 градусов.
Днем столбик термометра задержится на показателях -8,-13. Местами до похолодает до -20 градусов.
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