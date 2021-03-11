В субботу в Карелии потеплеет и снова пойдет снег

О погоде на 13 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петозаводске в субботу ожидается облачная погода. Будет снег, днем переходящий в мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

По Карелии также облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем переходящий в мокрый снег. Ночью местами возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью -5, -10°С, на севере до -13°С, днем -3, +2°С, на севере до -7°С.