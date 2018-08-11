В Карелию идут дожди и грозы

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Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье в Карелии
По прогнозу Карельского ЦГМС, в воскресенье в Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью на юге небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов дожди, местами сильные, грозы.
Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый сильный.
Температура воздуха ночью +12,+17 градусов, местами до +7 градусов. Днем: +15, +20 градусов, на юге местами до +24 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.
Температура вздуха ночью +15, +17 градусов. Днем: +17, +19 градусов.
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