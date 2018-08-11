В Карелию идут дожди и грозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье в Карелии

По прогнозу Карельского ЦГМС, в воскресенье в Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью на юге небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов дожди, местами сильные, грозы.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +12,+17 градусов, местами до +7 градусов. Днем: +15, +20 градусов, на юге местами до +24 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура вздуха ночью +15, +17 градусов. Днем: +17, +19 градусов.