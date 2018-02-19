В Карелию идут морозы

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В карельском Гидрометцентре рассказали о надвигающихся холодах.
Как сообщили в карельском Гидрометцентре, на Карелию надвигается холодный арктический циклон, который принесет в республику похолодание.
По словам карельских синоптиков, похолодание уже началось.
"Понижение температуры началось уже с 18 февраля, - сказала специалист Гидрометцентра, - в северных районах Карелии в минувшие выходные уже было -25 градусов. В течение недели похолодание ощутят на себе все жители Карелии, даже в Петрозаводске ожидается мороз: ночная температура составит -22, днем до -15, по районам похолодает до -18…-23".
Как заверили в республиканском Гидрометцентре, морозы простоят в Карелии до 2 марта, при этом ни ветра, ни снега не ожидается.
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