В Карелию идут морозы

В карельском Гидрометцентре рассказали о надвигающихся холодах.

Как сообщили в карельском Гидрометцентре, на Карелию надвигается холодный арктический циклон, который принесет в республику похолодание.

По словам карельских синоптиков, похолодание уже началось.

"Понижение температуры началось уже с 18 февраля, - сказала специалист Гидрометцентра, - в северных районах Карелии в минувшие выходные уже было -25 градусов. В течение недели похолодание ощутят на себе все жители Карелии, даже в Петрозаводске ожидается мороз: ночная температура составит -22, днем до -15, по районам похолодает до -18…-23".

Как заверили в республиканском Гидрометцентре, морозы простоят в Карелии до 2 марта, при этом ни ветра, ни снега не ожидается.