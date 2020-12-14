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В Карелию идут потепление и мокрый снег

Новости. Погода
17:00, 15 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на среду, 16 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске, в среду, 16 декабря будет облачно.

Ночью пройдет небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -4, -6°С, днем потеплеет до -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии будет облачно, ночью с прояснениями.

Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега, в большинстве районов ожидаются умеренные осадки в виде снега или мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -2, -7°С, местами похолодает до -11°С, днем потеплеет до -1, -6°С, на юго-западе местами до +1°С

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