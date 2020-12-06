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В Карелию поступит очередная партия вакцины против коронавируса

Новости. Общество
16:49, 07 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Минздрав России выделил Карелии 532 дозы вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве республики.

В октябре в республику поступили 42 дозы. Была отработана  логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения. Эта партия вакцины направлена на иммунизацию медицинских работников.

На этой неделе ожидается поставка очередной партии – 200 доз.

Первыми в Карелии будут прививаться медицинские работники, находящиеся в группе наибольшего риска по инфицированию коронавирусом. Иммунизация будет проводиться добровольно.

С учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом в городе Петрозаводске планируется начать вакцинацию именно в столице Карелии.   

Объем направляемой в регионы вакцины определяется на уровне Минздрава России и Минпромторга.  Минздравом Карелии направлен в федеральное ведомство запрос о дальнейших поставках.

Напомним, "Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина, разработанная на основе вектора аденовируса человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sergo
2020-12-07 17:45:43
Вроде писали, что после введения вакцины нужно 42 дня не приближаться к другим.
А как тогда уколотые медики лечить будут?
Fit G
2020-12-07 17:25:52
Сейчас диванные вирусологи нам расскажут о вакцине.
бюджет
2020-12-07 17:09:47
Испытания не прошла , протокола нет, а вперед, на мины! Дичь!
кир
2020-12-07 17:24:31
бюджет, больше всех знаешь?
Гость
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