В Карелию поступит очередная партия вакцины против коронавируса

Минздрав России выделил Карелии 532 дозы вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве республики.

В октябре в республику поступили 42 дозы. Была отработана логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения. Эта партия вакцины направлена на иммунизацию медицинских работников.

На этой неделе ожидается поставка очередной партии – 200 доз.

Первыми в Карелии будут прививаться медицинские работники, находящиеся в группе наибольшего риска по инфицированию коронавирусом. Иммунизация будет проводиться добровольно.

С учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом в городе Петрозаводске планируется начать вакцинацию именно в столице Карелии.

Объем направляемой в регионы вакцины определяется на уровне Минздрава России и Минпромторга. Минздравом Карелии направлен в федеральное ведомство запрос о дальнейших поставках.

Напомним, "Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина, разработанная на основе вектора аденовируса человека.