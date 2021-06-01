В Карелию пришла теплая и солнечная погода

Карельский Гидрометцентр сделал прогноз на четверг, 3 июня.

В Петрозаводске в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

Переменная облачность ожидается и в районах Карелии. Там также будет без осадков. Ветер северный, северо- восточный слабый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10°С, днем поднимется до +20, +25°С, у водоемов чуть прохладнее — от +15 до+20°С.