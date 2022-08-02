В Карелию возвращается жара: температура поднимется до +30

Стало известно, как долго лето будет радовать жителей республики необычайно теплой погодой.

О сохранившейся, благодаря антициклону, жаркой и солнечной погоде рассказали в Гидрометцентре республики. Несмотря на характерные для этого периода лета прохладные ночи (например, в Ладве минувшей ночью температура понизилась до +2,9℃), днем жара будет продолжать усиливаться. Средняя температура превысит норму на 3-6℃.

Днем температура воздуха в Карелии будет колебаться от +23 до +28℃, а местами даже до +30℃. Ночные температуры составят +10, +16℃.

Во второй половине недели в Карелию начнут прорываться облачные края атмосферных фронтов. Из-за этого местами пройдут ливни и грозы. Тем не менее, по предварительным прогнозам, жара задержится в республике до конца недели.