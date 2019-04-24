В Карелию возвращаются холода

В карельском Гидрометцентре рассказали, сколько дней жителям республики еще осталось греться на солнышке.

В Карелии с 22 апреля стоит аномально теплая погода.

Как рассказали синоптики карельского Гидрометцентра, такая теплая погода продержится в Карелии недолго.

"Осталось последние два теплых дня, - сказала синоптик Гидрометцентра, - с 27 апреля ожидается понижение температуры воздуха. Температуры достигнут своих нормальных среднесуточных значений. Уже будут осадки в виде дождя, а по северным районам - в виде мокрого снега".

В Гидрометцентре уточнили, что нормальная среднесуточная температура для мая +5 градусов, а не как сегодня, +10 (среднесуточная).

"На 1 мая, конечно, такой жаркой погоды, как сейчас, не будет, - заверила синоптик, - погода будет в пределах нормы, даже с осадками, они могут быть и смешанного характера".