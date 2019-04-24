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Новости. Погода
12:30, 24 Апреля 2019
фото: @ Sergeykoch / commons.wikimedia.org

В Карелию возвращаются холода

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В карельском Гидрометцентре рассказали, сколько дней жителям республики еще осталось греться на солнышке.

В Карелии с 22 апреля стоит аномально теплая погода.

Как рассказали синоптики карельского Гидрометцентра, такая теплая погода продержится в Карелии недолго.

"Осталось последние два теплых дня, - сказала синоптик Гидрометцентра, - с 27 апреля ожидается понижение температуры воздуха. Температуры достигнут своих нормальных среднесуточных значений. Уже будут осадки в виде дождя, а по северным районам - в виде мокрого снега".

В Гидрометцентре уточнили, что нормальная среднесуточная температура для мая +5 градусов, а не как сегодня, +10 (среднесуточная).

"На 1 мая, конечно, такой жаркой погоды, как сейчас, не будет, - заверила синоптик, - погода будет в пределах нормы, даже с осадками, они могут быть и смешанного характера".

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Комментарии

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Изя
2019-04-24 14:59:15
Интересный какой диалог ? Какие интересные собеседники ))) :)
Неравнодушный
2019-04-24 13:31:42
Пять лет уже стоит аномально тёплая погода. Что вы сделали с планетой, аспиды изуверские?
галина
2019-04-24 12:47:20
а мне сейчас жарко.... люблю прохладу....
Lana
2019-04-24 13:11:46
галина,

За холодом Вам на Шпицберген, на худой конец в Мурманск. Там по 10 раз на дню погода меняется, а в июне снег пойти может.
zanoza
2019-04-24 12:32:08
Погрелись и хватит, на севере чай живём.
Lana
2019-04-24 13:09:51
zanoza,

Вы на Севере не жили, в местности приравненной...
zanoza
2019-04-24 14:09:59
Lana, ну так мне и в местности приравненной...холодно!
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