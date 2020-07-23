В Карелию ввозили лес по поддельным сертификатам

71 тонна лесса прибыла в Карелию из Новгородской области без фактической проверки на безопасность и экологичность, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

В рамках оперативно-профилактической операции "Лес", направленной на пресечение преступлений в сфере реализации древесины, сотрудниками Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен факт подделки документов на хвойные породы деревьев, прибывших в Карелию. Лес в количестве 71 тонны был доставлен из Окуловского района Новгородской области.

Установлено, что в мае бухгалтер одного из новгородских предприятий, занимающихся заготовкой леса, подделала три карантинных сертификата. Данные документы необходимы для перемещения товаров растительного и животного происхождения по территории Российской Федерации. Их оформление помогает сохранить целостность лесного массива различных регионов России и уберечь его от насекомых - вредителей и болезней.

Бухгалтер на своем рабочем компьютере внесла в уже ранее оформленные и использованные карантинные сертификаты необходимые даты и номера вагонов, на которых продукция должна была проследовать к грузополучателю. После чего передала поддельные сертификаты вместе с другими сопроводительными документами перевозчику.

Однако, в ходе анализа сопроводительной документации транспортные полицейские на станции Кондопога выявили факт подделки.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. За подделку документов ей грозит наказание на срок до двух лет лишения свободы. В настоящее время женщина полностью созналась в содеянном.

Ранее черный усач помешал вывезти лес из Карелии.