890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На набережной Варкауса строится еще один дом с космическим видом на Онежское озеро (ФОТО)
Сегодня 13:40
Прокуратура Карелии выяснила, что в Медвежьегорске хоронят людей в лесу, потому что закончилось место на кладбище 5
Сегодня 13:06
Ребенок погиб в аварии на дороге в Карелии 1
Сегодня 10:54
Кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:50
Работающим пенсионерам в Карелии продлили больничный до 9 августа 1
Сегодня 07:25
Места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере 6
Сегодня 07:15

В Карелию ввозили лес по поддельным сертификатам

Новости. Общество
15:58, 23 Июля 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
Загрузка...

71 тонна лесса прибыла в Карелию из Новгородской области без фактической проверки на безопасность и экологичность, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

В рамках оперативно-профилактической операции "Лес", направленной на пресечение преступлений в сфере реализации древесины, сотрудниками Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен факт подделки документов на хвойные породы деревьев,  прибывших в Карелию. Лес в количестве 71 тонны был доставлен из Окуловского района Новгородской области. 

Установлено, что в мае бухгалтер одного из новгородских предприятий, занимающихся заготовкой леса, подделала три карантинных сертификата. Данные документы  необходимы для перемещения товаров растительного и животного происхождения по территории Российской Федерации. Их оформление помогает сохранить целостность лесного массива различных регионов России и уберечь его от насекомых - вредителей и болезней.

Бухгалтер  на своем рабочем компьютере внесла в уже ранее оформленные и использованные карантинные сертификаты необходимые даты и номера вагонов, на которых продукция должна была проследовать к грузополучателю. После чего передала поддельные сертификаты вместе с другими сопроводительными документами перевозчику.

Однако, в ходе анализа сопроводительной документации транспортные полицейские на станции Кондопога выявили факт подделки.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. За подделку документов ей грозит наказание на срок до двух лет лишения свободы. В настоящее время женщина полностью созналась в содеянном.

Ранее черный усач помешал вывезти лес из Карелии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Зиновий Михайлович
2020-07-23 16:16:50
Не первый раз ,наверняка, да кругом бардак, трактора перевозят по одним документам несколько раз разные....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

Чтиво

Сегодня 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 16
Сегодня 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»