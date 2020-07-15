Черный усач помешал вывезти лес из Карелии

При проверке лесоматериалов, готовившихся к вывозу в Архангельскую область, был обнаружен карантинный объект, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Карелии.

В июле специалисты Управления провели досмотр пиловочника елового, заготовленного в Медвежьегорском районе. Основанием для проверки стало заявление, поступившего от Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.

Подкарантинная продукция предназначалась для отправки железнодорожным транспортом в Архангельскую область.

По результатам экспертиз в пиловочнике еловом объемом 70 куб. м. был обнаружен карантинный объект - малый черный еловый усач. В целях предотвращения распространения данного вредителя по территории Российской Федерации Сегежскому ЦБК выдано предписание о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания лесоматериалов и подкарантинного объекта.

Специалисты Управления контролируют исполнение предписания.