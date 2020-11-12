В Карелию завезли 69 баранов с овцами

Племенных овец породы Oxford Down ввезли в Карелию, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

Так, 5 ноября Управление Россельхознадзора по Карелии досмотрело 69 голов овец и баранов племенных породы Oxford Down, проследовавших через пункт пропуска "Вяртсиля" в адрес сельхозпредприятия Карелии.

Государственные инспекторы Управления провели проверку документов, а также провели осмотр животных в месте выгрузки, сверили соответствие подконтрольных животных данным, указанным в документах, провели термометрию, проконтролировали соответствие транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки животных.

Бараны и овцы были ввезены по разрешению Россельхознадзора с соблюдением всех соответствующих ветеринарно-санитарных требований, поставлены государственной ветеринарной службой на карантин.

Это уже вторая партия овец породы Oxford Down, ввезенная в Карелию в этом году через "Вяртсиля". Первая, в количестве 60 голов, была ввезена в феврале.