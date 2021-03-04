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В Карелию завезли опасную пшеницу

Новости. Общество
18:20, 05 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Россельхознадзор Карелии прекратил действие декларации о соответствии на кормовую пшеницу, сообщается на сайте ведомства.

Управление Россельхознадзора по Карелии при осуществлении контроля за перевозкой зерна по территории РФ выявило нарушение технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

Партия зерна – пшеница кормовая, объемом 67,4 тонны, поступила в адрес юридического лица в Карелии из Тюменской области. При этом декларация о соответствии была принята по результатам исследований, проведенных не на все показатели, установленные требованиями Таможенного союза.

Полученная информация была передана в Управление Россельхознадзора по Тюменской области. В результате действие деклараций о соответствии на партию пшеницы было прекращено.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-03-05 18:46:42
В заголовок одно, в статью другое...
Не "опасная", а не прошедшая исследования по всем, необходимым параметрам...
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