В карельских деревнях, по дороге в которые опрокинулся мусоровоз, вывезли отходы

Вывоз отходов в деревнях Лахта и Кудама Пряжинского района Карелии выполнили вне графика.

Как рассказали в пресс-службе Карельского экологического оператора, в минувшую субботу, 13 января, дорожная ситуация скорректировала вывоз отходов в двух деревнях Пряжинского района — Лахта и Кудама. По дороге туда мусоровоз съехал в кювет из-за скользкого поворота с ограниченной видимостью, и самостоятельно выбраться из снега не смог.



Фото: пресс-служба КЭО

В воскресенье, 14 января, в Лахту и Кудаму отправили спецтехнику, собравшую отходы у домовладений, к которым был обеспечен проезд. Тогда же с помощью тягача эвакуировали застрявший в снегу мусоровоз.

В КЭО отметили, что отходы в этих деревнях вывозятся с помощью «пакетного сбора» от всех потребителей, машины выходят на маршрут регулярно в соответствии с графиком, но не всегда получается собрать мусор из-за нерасчищенных подъездных путей. По возможности техника вновь отправляется на территорию.



Фото: пресс-служба КЭО

Регоператор направил официальное обращение в адрес заместителя главы поселка Эссойла о необходимости принять меры по обеспечению возможности проезда для оказания услуги по вывозу отходов.

Напомним, в субботу появилась информация об аварии в Пряжинском районе, в которую попал мусоровоз. Спецтехника в результате не смогла доехать до двух деревень на озере Сямозеро.