Коронавирус не помеха: в пенитенциарных учреждениях Карелии разрешили передачи

Благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом в Карелии в учреждениях УФСИН возобновляется прием передач, сообщили на сайте ведомства.

Приём посылок и передач осуществляется теперь во всех учреждениях. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при приёме посылок и передач принимаются профилактические меры. Прием посылок, передач и бандеролей в учреждениях осуществляется согласно графику работы комнаты приема передач, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Вместе с тем, продолжают действовать следующие ограничения:

- предоставление длительных и краткосрочных свиданий временно ограничено до особого указания во всех учреждениях;

- приём граждан по личным вопросам временно не проводится во всех учреждениях.

По всем вопросам граждане могут обращаться письменно посредством почтовой связи или через интернет-приемную УФСИН России по Республике Карелия.

Пресс-служба ведомства просит родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе и на официальном сайте территориального органа.