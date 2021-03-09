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Коронавирус не помеха: в пенитенциарных учреждениях Карелии разрешили передачи

Новости. Общество
17:40, 10 Марта 2021
фото: © depositphotos.com
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Благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом в Карелии в учреждениях УФСИН возобновляется прием передач, сообщили на сайте ведомства.

Приём посылок и передач осуществляется теперь во всех учреждениях. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при приёме посылок и передач принимаются профилактические меры. Прием посылок, передач и бандеролей в учреждениях осуществляется согласно графику работы комнаты приема передач, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Вместе с тем, продолжают действовать следующие ограничения:

- предоставление длительных и краткосрочных свиданий временно ограничено до особого указания во всех учреждениях;

- приём граждан по личным вопросам временно не проводится во всех учреждениях.

По всем вопросам граждане могут обращаться письменно посредством почтовой связи или через интернет-приемную УФСИН России по Республике Карелия.

Пресс-служба ведомства просит родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе и на официальном сайте территориального органа.

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