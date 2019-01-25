В Карельской таможне рассказали о "легендарном" финне-контрабандисте

Финн на протяжении 20 лет занимается контрабандой сигарет через границу Суоми и Карелии

Об этом на пресс-конференции рассказал пресс-секретарь Карельской таможни Николай Фомин.

"Есть легендарный один финн. Еще в 2006 году был старым и легендарным. До сих пор помню, как его зовут – Харри Н.. Он на протяжении более 20 лет несколько раз в месяц мотается (через границу с контрабандой сигарет). Он, может, уже раз 200 штраф получил. Он работает медбратом в Финляндии", - сказал Фомин.

Финны, нарушающие правила провоза товаров через границу, подвергаются административному наказанию по российскому законодательству.

"При совершении двух или более правонарушений и неоплате штрафов таможня в праве принять решение об ограничении въезда на территорию Российской Федерации. И такие случаи были. В прошлом году ограничили въезд 27 гражданам", - отметили в Карельской таможне.