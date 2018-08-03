В карельском поселке власти без торгов сдали в аренду муниципальное имущество

Администрация Надвоицкого городского поселения нарушила антимонопольное законодательство при передаче своего имущества во временное пользование.

Как сообщает УФАС, нарушение было зафиксировано при предоставлении МУП "Водоканал Надвоицы" муниципального имущества (объекты водоснабжения и водоотведения) во временное владение и пользование.

В период с середины декабря 2017 года по апрель 2018 года орган местного самоуправления заключил ряд краткосрочных договоров аренды муниципального имущества с МУП без проведения торгов.

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