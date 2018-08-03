10:23, 03 Августа 2018
В карельском поселке власти без торгов сдали в аренду муниципальное имущество
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Администрация Надвоицкого городского поселения нарушила антимонопольное законодательство при передаче своего имущества во временное пользование.
Как сообщает УФАС, нарушение было зафиксировано при предоставлении МУП "Водоканал Надвоицы" муниципального имущества (объекты водоснабжения и водоотведения) во временное владение и пользование.
В период с середины декабря 2017 года по апрель 2018 года орган местного самоуправления заключил ряд краткосрочных договоров аренды муниципального имущества с МУП без проведения торгов.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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