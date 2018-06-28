В карельском селе учителя вынуждены платить по 3 тысячи рублей, чтобы снять зарплату с карты

Как в Карелии выживают жители села, где нет сотовой связи и интернета.

Поселок Усть-Река Пудожского района находится в 475 километрах от Петрозаводска. В этот забытый богом уголок никогда не приезжали республиканские чиновники, нет в поселке ни сотовой связи, ни Интернета, нет дороги, уже год не ходит рейсовый автобус.

В поселке Усть-Река на границе Карелии и Архангельской области проживают 100 человек, которые, каким-то чудом, своими силами сумели сохранить медпункт, клуб, библиотеку и главное – школу, центр всей жизни на селе. Вот до этой школы и дотянулась рука "оптимизации", уничтожающая все, к чему прикоснется.

Люди организовали собрание в защиту школы, но хотя главной темой было сохранение юридического статуса школы, говорили сразу обо всем, о наболевшем.

"Леспромхозы все закрылись - с кого спросить? Работы нет! Клубы разобрали, закрыли. Сады закрыли, сейчас школу закроем! Давайте, и район закроем! Я хожу на выборы и хочу спросить - как дальше-то жить будем?!"

Присутствовавшие на сходе жители поддержали односельчанина.

"Весь коллектив школы получает зарплату на карточку, а чтобы снять эту зарплату, надо ехать в Пудож. А транспорта нет, надо кого-то просить или такси брать, а оно стоит полторы тысячи до Пудожа и обратно полторы, итого три тысячи выходит, - включилась в беседу педагог школы. – Бывает, приедешь в Пудож, а там ничего не работает – и улетели твои три тысячи. Когда я приехала сюда в 74-ом году по распределению, здесь каждый день ходили автобусы. Дороги были. Всё было и всё работало. А сейчас… 21 век, а мы куда катимся? Связи нет, без света сидим, автобус уже год не ходит. А это ведь наша родина! Я хочу, чтобы мои внуки сюда приезжали, чтобы клуб работал, библиотека – они тоже на грани закрытия. Наш лес вывозят и продают, а для местных работы нет. Выписать лесовоз с дровами - 19 тысяч. А мы живем в лесу и своими же богатствами пользоваться не можем! Неужели нельзя населению дешевле дрова продавать? Посмотрите, какие там плантации вырублены, какой там бардак! А принести в школу на дрова - нельзя. Я хочу, чтобы школа существовала и деревня жила!".

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