В казне Карелии появились дополнительные доходы

Жилье врачам и сиротам, лекарства для диабетиков, ремонт школ и помощь семьям с детьми – глава Карелии Артур Парфенчиков предложил направить дополнительные доходы бюджета на острые социальные нужды.

Выступая с докладом перед депутатами Заксобрания, Парфенчиков определил ключевые проблемы и задачи для социально-экономического развития республики. Руководитель региона внес ряд инициатив по распределению дополнительных доходов регионального бюджета.

"Минувший 2018 год – это первый год моей работы после избрания на выборах главой Республики Карелия. Этот год был в целом успешным. Основные наши планы и обязательства выполнены. А многие и перевыполнены", - заявил Парфенчиков депутатам.

По его словам, положительные результаты в реальном секторе экономики и принятые меры по повышению сбалансированности бюджетной системы позволили существенно увеличить доходы бюджета и сократить уровень государственного долга.

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