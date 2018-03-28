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Новости. Общество
10:17, 28 Марта 2018

В Кеми модернизируют две кабельные и одну воздушную ЛЭП

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В первом квартале 2018 года АО "Прионежская сетевая компания" подрядным способом продолжила модернизацию электрических сетей в городе на побережье Белого моря.

"Электрические сети в Кеми были, в основном, сооружены несколько десятков лет назад, в советский период, и сегодня имеют достаточно большую степень износа, - пояснили в АО "Прионежская сетевая компания". – Поэтому ежегодно несколько городских энергообъектов включаются в Ремонтную программу нашего предприятия и модернизируются".

В 2018 году в границах города Кемь в I-II кварталах будут капитально отремонтированы две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ и воздушная ЛЭП также напряжением 10 кВ. На воздушной линии на протяжении 1,6 км подрядная организация заменит все опоры и смонтирует новый самонесущий изолированный провод.

Работы планируется завершить в конце мая 2018 г. 

Напомним, что основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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