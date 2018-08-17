В Кеми мужчина избил сожительницу и оставил умирать с порезанной шеей

В Кеми суд приговорил к колонии местного жителя за попытку убийства сожительницы, сообщает СУСК по Карелии.

В ночь на 5 мая пьяный 33-летний житель Кеми напал на свою сожительницу и нанес не менее десяти ударов кулаками и ногами, после чего ударил ножом в шею и покинул место преступления.

Медикам удалось спасти женщину.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.