В Кеми случайные люди спасли тонувшего ребенка

На скале стояли подростки и не замечали, как их друг тонет, рассказали жители Карелии, которые спасли мальчика в реке Кемке.

В минувшую среду 27 июня около 16.30 чуть не утонул подросток – его спасли люди, проплывавшие мимо на лодке.

"Спасли тонувшего мальчика лет 12-13 на Кемке по улице Слободской около 16:30, - написали участники событий в паблике "Подслушано в Кеми, - это картина до сих пор перед глазами. А на скале стояли его друзья - и ноль эмоций, еще несколько секунд - и он ушел бы ко дну! Просто рядом оказались мы, совершенно случайно, проплывая на лодке".

Автор сообщения обратилась к родителям с просьбой, чтобы они берегли своих детей и не оставляли без присмотра.