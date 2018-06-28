В Кеми случайные люди спасли тонувшего ребенка

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На скале стояли подростки и не замечали, как их друг тонет, рассказали жители Карелии, которые спасли мальчика в реке Кемке.
В минувшую среду 27 июня около 16.30 чуть не утонул подросток – его спасли люди, проплывавшие мимо на лодке.
"Спасли тонувшего мальчика лет 12-13 на Кемке по улице Слободской около 16:30, - написали участники событий в паблике "Подслушано в Кеми, - это картина до сих пор перед глазами. А на скале стояли его друзья - и ноль эмоций, еще несколько секунд - и он ушел бы ко дну! Просто рядом оказались мы, совершенно случайно, проплывая на лодке".
Автор сообщения обратилась к родителям с просьбой, чтобы они берегли своих детей и не оставляли без присмотра.
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