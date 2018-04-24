В Кемском районе Карелии на трассе "Кола" временно закроют движение по одному из мостов

На трассе "Кола" в Кемском районе временно ограничат движение по мосту через реку Летняя, сообщает управление автодорогой.

"В связи с производством работ по монтажу балок пролетного строения на мосту через реку Летняя на 886+590 км трассы "Кола" 25 и 26 апреля будет временно закрыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 11.00 до 12.00, 14.00 до 15.00 и с 18.00 до 19.00.