18:40, 24 Апреля 2018
В Кемском районе Карелии на трассе "Кола" временно закроют движение по одному из мостов
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На трассе "Кола" в Кемском районе временно ограничат движение по мосту через реку Летняя, сообщает управление автодорогой.
"В связи с производством работ по монтажу балок пролетного строения на мосту через реку Летняя на 886+590 км трассы "Кола" 25 и 26 апреля будет временно закрыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать с 11.00 до 12.00, 14.00 до 15.00 и с 18.00 до 19.00.
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