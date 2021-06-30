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В Киеве на выставке по подиуму возили «мертвых» моделей в гробах

Новости. Общество
19:30, 30 Июня 2021
фото: © instagram.com/ripexpo2021

В столице Украины прошла модная выставка современной похоронной культуры.

В Киеве 25 и 26 июня прошла выставка современной похоронной культуры, на которой продемонстрировали цветные гробы и модную одежду для умерших. Об этом со ссылкой со ссылкой на сюжет APnews 26 июня сообщило ИА REGNUM.

Выставка проходит под лозунгом «Все там будем, но нужно уйти красиво». Посетителям мероприятия рассказали о прическах и макияже для покойников, люди также узнали о бриллиантах из праха покойников, современных гробах и других похоронных атрибутах. В ходе выставки девушек-моделей под видом покойниц возили в гробах.

«Сами же модели „модный показ“ воспринимают с юмором и говорят, что это возможность в сознании побывать на своих похоронах», — сообщает украинский ресурс.

Новость обсуждали в социальной сети Facebook на различных страницах. Многие выразили возмущение в связи с выставкой. Комментирующие также отметили, что выставка актуальна в связи с пандемией и смертностью в стране.

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Комментарии

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