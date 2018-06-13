В Киндасово в 33-й раз пройдет фестиваль юмора

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В деревне Киндасово Пряжинского района Карелии 16 июня состоится 33-й Международный сельский фестиваль юмора "Киндасово-2018".
Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.
"В этом году Киндасово принимает в гости межнациональный республиканский фестиваль мужской культуры "Медолапый – диво леса" ("Мезикяммен-мечан ило"). Помимо традиционных развлекательных полян, силами и средствами МОО "Нуорус Вяги" будут организованы спортивные площадки, где спортсменов-богатырей ждут сложнейшие конкурсы на силу и выносливость, меткость и смекалку", - сказано в сообщении.
Фестиваль юмора проводится в Киндасово с 1986 года.
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