В Киндасово в 33-й раз пройдет фестиваль юмора

В деревне Киндасово Пряжинского района Карелии 16 июня состоится 33-й Международный сельский фестиваль юмора "Киндасово-2018".

Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.

"В этом году Киндасово принимает в гости межнациональный республиканский фестиваль мужской культуры "Медолапый – диво леса" ("Мезикяммен-мечан ило"). Помимо традиционных развлекательных полян, силами и средствами МОО "Нуорус Вяги" будут организованы спортивные площадки, где спортсменов-богатырей ждут сложнейшие конкурсы на силу и выносливость, меткость и смекалку", - сказано в сообщении.

Фестиваль юмора проводится в Киндасово с 1986 года.