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В Китае готовы казнить зараженных коронавирусом за сокрытие симптомов болезни

Новости. Происшествия
10:41, 16 Февраля 2020
фото: Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved Andy Wong
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Суд Китая предупредил о смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса.

Уголовную ответственность могут ввести в отношении граждан, которые заражены коронавирусом, и при этом умышленно скрывают свое заболевание или не раскрывают историю путешествий. Такое решение озвучено в заявлении Второго народного суда средней степени в Пекине.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на местную газету Beijing Daily.

В публикации издания говорится, что человека, который способствует дальнейшему распространению инфекции, могут обвинить в создании угрозы общественной безопасности. При этом, согласно действующему законодательству, за "преднамеренную передачу возбудителей инфекционных заболеваний" может грозить десятилетний либо пожизненный срок заключения, или же смертная казнь. В статье отмечается, что высшая мера будет применяться "в крайних случаях".

Ранее сообщалось, что в Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-16 10:59:27
Наши либералы с демократами не могут казнить за убийство. Десятками лет будут кормить Ипатова, используя деньги- налоги от родителей убитых девушек. О вирусе и говорить не приходится.
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