В Китае готовы казнить зараженных коронавирусом за сокрытие симптомов болезни

Суд Китая предупредил о смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса.

Уголовную ответственность могут ввести в отношении граждан, которые заражены коронавирусом, и при этом умышленно скрывают свое заболевание или не раскрывают историю путешествий. Такое решение озвучено в заявлении Второго народного суда средней степени в Пекине.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на местную газету Beijing Daily.



В публикации издания говорится, что человека, который способствует дальнейшему распространению инфекции, могут обвинить в создании угрозы общественной безопасности. При этом, согласно действующему законодательству, за "преднамеренную передачу возбудителей инфекционных заболеваний" может грозить десятилетний либо пожизненный срок заключения, или же смертная казнь. В статье отмечается, что высшая мера будет применяться "в крайних случаях".

Ранее сообщалось, что в Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса.