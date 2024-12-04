СМИ: неизвестный вирус убил более 140 человек - симптомы похожи на COVID

В Африке жертвами неизвестного вируса с похожими на COVID симптомами стали 143 человека.

В Африке жертвами неизвестного вируса стали более 140 человек, пишет «Лента.Ру», ссылаясь на телеграм-канал Shot.

Заболевание распространилось в провинции Кванго в Демократической Республике Конго. Симптомы у заразившихся похожи на грипп и COVID, люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

Никто из врачей не смог поставить диагноз и назначить лечение, люди уходили из жизни прямо в своих домах.

Всего жертвами неизвестного вируса стали 143 человека. Чаще всего он поражает женщин и детей. В провинцию уже направили бригады медиков, чтобы выяснить, как лечить заболевших, и откуда взялась эта инфекция.