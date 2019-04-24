В Китае открылась выставка "Кижи. Архитектура и ландшафты"

В апреле 2019 года делегация музея-заповедника "Кижи" посетила Национальный парк "Уишань" (провинция Фуцзянь, Китай).

Визит состоялся в рамках подписанного в 2018 году меморандума об укреплении дружбы и сотрудничества между Национальным парком "Уишань" и музеем-заповедником "Кижи".

Первым мероприятием программы визита стало открытие выставки музея "Кижи. Архитектура и ландшафты". Выставка размещена во входной зоне парка, где проходит весь поток туристов, а это более 20 тысяч посетителей в день! Гости из Карелии могли убедиться, что посетители задерживаются у выставки и с большим любопытством знакомятся с ней. Надеемся, что многие из них заинтересуются богатым культурным и природным наследием Русского Севера и захотят увидеть Кижи своими глазами.

И Национальный парк "Уишань", и музей-заповедник "Кижи" управляют объектами всемирного наследия (ОВН). Поэтому гостям и хозяевам было о чем поговорить. В рамках визита состоялись совместный семинар и круглый стол на тему сохранения и управления ОВН. Полученные в результате совместной работы знания будут обоюдополезными и внесут значительный вклад в сохранение объектов культурного и природного наследия обоих партнеров.

Национальный парк занимает площадь 942 км2. Трудно выразить словами, насколько красив и необычен горный массив Уишань для людей, выросших на просторах Русского Севера. Гости из Карелии поднялись на второй по высоте пик горного массива высотой более 500 метров, а также прошли на традиционных бамбуковых плотах по "Реке девяти изгибов".

Национальный парк хранит также богатое историческое и культурное наследие. На этой земле сосуществуют конфуцианство, буддизм и даосизм. На скалах в самых труднодоступных местах встречаются древние иероглифы – наследие живших здесь в древности последователей этих философских течений.

Самое главное культурное наследие региона – традиционное выращивание и обработка чая. Все здесь о чае, для чая и вокруг чая. Регион выпускает основной объем чая в Китае. Именно здесь сохранили и выращивают самый дорогой и знаменитый чай – "Да Хун Пао", что в переводе означает "большой красный халат". Раньше этот чай был самым ценным императорским чаем.

Делегация музея посетила также буддийский монастырь Тянь Синь Юн Лэ (Воля небес). Он является самым большим монастырем в районе Уишань и одним из 8 самых известных в Китае. В древнем Китае распространение чая происходило через монастыри, где монахи занимались селекцией и изобретением различных способов обработки чая. Этот монастырь стал известен именно как родина чая Да Хун Пао.

Эта встреча на китайской земле стала первым совместным практическим мероприятием в рамках Меморандума. Следующая встреча будет проходить в июле уже на острове Кижи, где китайских партнёров и теперь уже друзей ждут для проведения совместного чайного фестиваля. В дни фестиваля все гости острова Кижи смогут попробовать не только настоящий копорский чай, но и попробовать чай, выращенный на крутых и живописных склонах уишаньских скал, поучаствовать в китайской чайной церемонии.

Хотелось бы поблагодарить сотрудников Национального парка "Уишань" за активную помощь и открытость при подготовке визита делегации музея-заповедника "Кижи", за прекрасную, насыщенную программу. Также нельзя не упомянуть помощниц и ангелов-хранителей карельских гостей – двух студенток уишанского университета из России и Казахстана. Благодаря им поездка стала еще более незабываемой.

Нельзя не сказать и о том, что китайцы оказались удивительно радушными и гостеприимными людьми. Провинция Уишань надолго запомнится гостям из Карелии как одно из прекраснейших мест на земле – с красивой природой, богатой историей и очень гостеприимными людьми.