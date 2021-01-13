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В колонии Карелии убийца напал на сотрудника

Новости. Криминал
11:11, 14 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Заключенный ИК-1 в Надвоицах, отбывающий срок за убийство, напал на сотрудника колонии, сообщили в УФСИН Карелии.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении осужденного, напавшего на сотрудника исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы Сегежского района.

Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летнего осужденного, отбывающего наказание за убийство и приговоренного к 11 годам лишения свободы.

Так, 20 ноября 2020 года осужденный, находившийся за нарушение режима отбывания наказания в штрафном изоляторе, умышленно нанес удар кулаком в лицо сотруднику, причинив травму.

Данный факт был зафиксирован на стационарную видеокамеру. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Согласно уголовному законодательству, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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